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Сегодня, 07:14

Бывший нападающий «Арсенала» Саного перешел в армянский «Урарту» и может дебютировать в матче с «Локомотивом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» Яя Саного перешел в армянский «Урарту».

30-летний француз подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года.

Саного не выступал на профессиональном уровне с июля 2021 года, когда покинул английский «Хаддерсфилд». Осенью 2022 года форвард мог перейти в «Лаваль», но не смог пройти медицинское обследование.

Футболист может дебютировать за «Урарту» 5 февраля в товарищеском матче против московского «Локомотива».

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