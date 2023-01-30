Зингаревич о приоритетных задачах «Ботева»: «Цель стать чемпионами не ставим»
Владелец болгарского «Ботева» российский бизнесмен Антон Зингаревич в интервью «СЭ» рассказал, какие задачи стоят перед его клубом в чемпионате страны.
— Наша главная цель — не столько чемпионство, сколько постоянное участие в еврокубках. Чемпион у нас «Лудогорец». Уже 11 лет подряд. Поэтому такую цель мы не ставим. Первая задача — попадание в еврокубки, вторая — развитие молодых игроков. Разумеется, с прицелом на продажу — это основной принцип проекта, — сказал Зингаревич.
По его словам, бороться с «Лудогорцем» крайне сложно из-за гораздо большего бюджета у оппонента.
— У них бюджет намного больше. Они могут позволить себе подписывать классных состоявшихся игроков. А у нас фактически вся скамейка — это будущее, это молодежь. Думаю, в ближайшие полгода произойдет смена поколений, — добавил бизнесмен.
Зингаревич стал владельцем болгарского футбольного клуба «Ботев» в июле 2021 года. По сообщению болгарских СМИ, он приобрел 99% акций клуба.