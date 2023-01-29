Гол бывшего защитника «Рубина» Маркано помог «Порту» впервые в истории выиграть Кубок португальской лиги

«Порту» обыграл «Спортинг» в финале Кубка португальской лиги — 2:0.

На 10-й минуте счет открыл полузащитник Стивен Эуштакиу, на 86-й минуте отличился бывший защитник «Рубина» Иван Маркано.

«Спортинг» закончил матч в меньшинстве, на 72-й минуте красную карточку получил форвард Паулинью.

«Порту» впервые в истории стал обладателем Кубка португальской лиги. До этого команда 4 раза выходила в финал турнира, но всегда проигрывала.