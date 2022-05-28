Николич может стать главным тренером «Партизана»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить «Партизан», сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, также белградский клуб проявляет интерес к экс-тренеру «Уотфорда» Владимиру Ивичу.

Ранее «СЭ» сообщал, что Николич является одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо». 42-летний серб работал в «Локомотиве» с 14 мая 2020 по 5 октября 2021 года.

Также сообщалось, что Ивич может возглавить ЦСКА. 45-летний сербский специалист тренировал «Уотфорд» с 16 августа по 20 декабря 2020 года.