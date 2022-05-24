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Сегодня, 19:16

ЦСКА может возглавить бывший главный тренер клуба АПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Ивич.
Фото Global Look Press

По данным «СЭ», бывший главный тренер «Уотфорда» Владимир Ивич может возглавить ЦСКА.

Московский клуб рассматривает 43-летнего сербского специалиста в качестве замены нынешнего наставника команды Алексея Березуцкого.

Ивич работал в «Уотфорде» с 16 августа по 20 декабря 2020 года. Ранее специалист тренировал ПАОК и «Маккаби». Под руководством серба клуб из Салоников выигрывал кубок Греции в сезоне-2016/17, а команда из Тель-Авива — чемпионат (сезон-2018/19, сезон-2019/20) и кубок Израиля (сезон-2018/19).

По итогам прошлого сезона ЦСКА набрал 50 очков и занял пятое место в РПЛ.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Локомотив – Арсенал
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25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
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