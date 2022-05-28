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Сегодня, 04:17

Эрве Ренар продлил контракт со сборной Саудовской Аравии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерация футбола Саудовской Аравии объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Эрве Ренаром. 53-летний французский специалист поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2027 года.

Француз возглавил сборную Саудовской Аравии в июле 2019 года. С тех пор команда проиграла всего 2 из 23 матчей: 15 побед и 6 ничьих.

Сборная Саудовской Аравии пробилась на чемпионат мира-2022. Саудиты сыграют в группе C с командами Аргентины, Мексики и Польши.

Футбол
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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