Эрве Ренар продлил контракт со сборной Саудовской Аравии

Федерация футбола Саудовской Аравии объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Эрве Ренаром. 53-летний французский специалист поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2027 года.

Француз возглавил сборную Саудовской Аравии в июле 2019 года. С тех пор команда проиграла всего 2 из 23 матчей: 15 побед и 6 ничьих.

Сборная Саудовской Аравии пробилась на чемпионат мира-2022. Саудиты сыграют в группе C с командами Аргентины, Мексики и Польши.