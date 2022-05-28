Президент «Динамо» (Батуми): «Контракт Хвичи с «Наполи» уже подписан»

Президент «Динамо» (Батуми) Арчил Беридзе в интервью «СЭ» рассказал подробности перехода в команду полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии и о его трансфере в «Наполи».

— Как вам удалось добиться того, чтобы Хвича не временно перешел в «Динамо» благодаря разрешению от ФИФА и УЕФА, а разорвал контракт с «Рубином» и пополнил «Динамо» в качестве свободного агента? И получит ли что-то «Рубин» от «Наполи»?

— Такой трансфер — результат договоренности Хвичи, Мамуки и «Рубина». С нами уже с самого начала было согласовано, что он будет переходить свободным агентом. Я не вмешивался в процесс этих переговоров, потому что никогда не лезу не в свою епархию. Нашей целью было привезти Хвичу в Батуми, и мы ее с блеском выполнили. Каким путем — для меня не имело большого значения. Подробности наших договоренностей мы никогда публично не афишируем. Это секрет фирмы! (улыбается)

— Вам наверняка хочется, чтобы Хвича сыграл за «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

— Хотя бы первую игру. Это моя очень большая мечта (чтобы попасть в групповой турнир ЛЧ, батумцам надо пройти четыре квалификационных раунда, в ЛЧ — три, в Лигу конференций — два, — Прим. И.Р.). Мы с агентом Хвичи через неделю отправляемся в Неаполь, и там все решится. Верим, что сможем договориться, поскольку футболист может в квалификации еврокубков сыграть за один клуб, а в групповом турнире — уже за другой.

— Президент «Наполи» Де Лаурентис несколько недель назад подтвердил, что Кварацхелия летом точно перейдет в клуб. Когда состоится подписание контракта и на сколько лет он будет рассчитан?

— Контракт уже подписан. Недавно представители «Наполи» приезжали в Батуми. Официальной информации об этом еще не было, а вся она — о сроках и деталях трансфера — появится, когда Хвича поедет в Неаполь.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом. 27 апреля президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил, что Кварацхелия перейдет летом в итальянский клуб.