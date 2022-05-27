Николич является кандидатом на пост главного тренера «Динамо»

По данным «СЭ», Марко Николич — один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо». 42-летний сербский специалист в 2020/21 годах работал в «Локомотиве».

Ранее Metaratings в числе кандидатов на должность главного тренера бело-голубых называл Владимира Федотова из «Сочи». Все решения по этому поводу в клубе будут принимать после финала БЕТСИТИ Кубка России — 29 мая «Динамо» сыграет со «Спартаком».

Нынешний главный тренер бело-голубых Сандро Шварц, по сообщению издания Kicker, летом возглавит «Герту».

Вместе с «Локомотивом» Марко Николич выиграл Кубок России-2020/21.