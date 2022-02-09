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Сегодня, 10:22

Бывший форвард «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш подписал контракт с «Аль-Таавуном» из Саудовской Аравии

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

31-летний футболист из Кабо-Верде подписал контракт до конца сезона-2021/22 с «Аль-Таавуном», сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Зе Луиш перешел в «Аль-Таавун» на правах свободного агента. С октября 2020 года он выступал за «Локомотив», 13 января московский клуб расторг контракт с форвардом. В нынешнем сезоне Зе Луиш принял участие в 3 матчах «Локомотива» и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что на Зе Луиша претендовали лондонский «Арсенал», а также турецкие «Газиантеп» и «Гиресунспор».

«Аль-Таавун» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 18 очками в 19 матчах.

Зе Луиш
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