Зе Луиш может продолжить карьеру в «Арсенале»

«Арсеналу» были предложены услуги нападающего Зе Луиша, утверждает TEAMtalk.

В данный момент Зе Луиш как раз находится без клуба, расторгнув свой контракт с «Локомотивом» в прошлом месяце по обоюдному согласию сторон.

В данный момент 31-летний уроженец Кабо-Верде ведет переговоры с рядом клубов из Турции, а также ждет ответа «Арсенала».

В составе клуба из Москвы футболист выступал с октября 2020 года. За это время форвард провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.