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Сегодня, 20:23

Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции

Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Зе Луиш.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», бывший форвард московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Команды суперлиги «Газиантеп» и «Гиресунспор» заинтересованы в услугах 31-летнего нападающего из Кабо-Верде. В настоящее время представители игрока ведут переговоры с потенциальными работодателями.

«Локомотив» 13 января объявил о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию, после чего Зе Луиш стал свободным агентом.

Зе Луиш
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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