Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции

Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Как стало известно «СЭ», бывший форвард московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Команды суперлиги «Газиантеп» и «Гиресунспор» заинтересованы в услугах 31-летнего нападающего из Кабо-Верде. В настоящее время представители игрока ведут переговоры с потенциальными работодателями.

«Локомотив» 13 января объявил о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию, после чего Зе Луиш стал свободным агентом.