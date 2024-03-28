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Экс-агент Оздоева — о прекращении сотрудничества: «Бывает, что взгляды разнятся»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший агент полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев в комментарии для «СЭ» рассказал, следит ли за карьерой бывшего клиента после прекращения сотрудничества.

«Мне всегда интересно следить за футболом. За Магомедом посматриваю немного. Интересно понаблюдать за нашими футболистами за границей. Тяжело ли было расставаться с игроком, с которым давно работал? Я бы не называл это расставанием. Когда человек взрослеет, он становится другой и рассуждает по-другому. Бывает, что взгляды разнятся на те или иные вещи. На этом мы разошлись. Но отношения мы сохранили. К тому же, я хорошо общаюсь с отцом Магомеда», — сказал Гаргаев «СЭ».

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года из турецкого «Фатих Карагюмрюк». Сумма трансфера составила 450 тысяч евро. За греческий клуб он провел 41 матч, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Контракт россиянина с командой рассчитан до конца сезона-2024/25.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
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