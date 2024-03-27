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Сегодня, 11:14

Агент Лесового заявил, что футболист пока не восстановился

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Шахар Гринберг рассказал о состоянии здоровья полузащитника хайфского «Маккаби» Даниила Лесового.

26-летний футболист после повреждения должен был вернуться в строй сразу после перерыва на матчи сборных.

«Пока Даниил не восстановился», — приводит слова Гринберга «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лесовой провел за «Маккаби» 7 матчей. Его арендное соглашение с израильским клубом рассчитано до конца сезона.

Источник: РБ Спорт
Даниил Лесовой
ФК Маккаби (Хайфа)
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