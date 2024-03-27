Агент Лесового заявил, что футболист пока не восстановился
Футбольный агент Шахар Гринберг рассказал о состоянии здоровья полузащитника хайфского «Маккаби» Даниила Лесового.
26-летний футболист после повреждения должен был вернуться в строй сразу после перерыва на матчи сборных.
«Пока Даниил не восстановился», — приводит слова Гринберга «РБ Спорт».
В текущем сезоне Лесовой провел за «Маккаби» 7 матчей. Его арендное соглашение с израильским клубом рассчитано до конца сезона.
Источник: РБ Спорт
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