Агент Лесового заявил, что футболист пока не восстановился

Футбольный агент Шахар Гринберг рассказал о состоянии здоровья полузащитника хайфского «Маккаби» Даниила Лесового.

26-летний футболист после повреждения должен был вернуться в строй сразу после перерыва на матчи сборных.

«Пока Даниил не восстановился», — приводит слова Гринберга «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лесовой провел за «Маккаби» 7 матчей. Его арендное соглашение с израильским клубом рассчитано до конца сезона.