Агент Гаргаев рассказал об отношении властей ОАЭ к россиянам

Агент Анзор Гаргаев в комментарии для «СЭ» рассказал об открытии футбольного агентства в Объединенных Арабских Эмиратах.

«На меня вышел парень, который давно живет в Эмиратах и является близким и доверенным лицом местного серьезного бизнесмена. Они занимаются крупным бизнесом, но захотели заняться и футбольной деятельностью. Меня пригласили и поделились планами. Мы встретились с несколькими клубами и после этого открыли компанию Goal Vision. Мы хотим не просто заниматься агентской деятельностью. У нас большие планы вплоть до открытии академии. В эмиратах очень хорошее отношение к России. У меня есть второй паспорт — турецкий. Но при регистрации агентства мне даже порекомендовали регистрироваться под российским», — сказал Гаргаев «СЭ».

Ранее Гаргаев представлял интересы полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоев. Российский полузащитник пополнил состав греческого клуба в августе 2023 года. Сумма его трансфера из турецкого «Фатих Карагюмрюк» составила 450 тысяч евро.