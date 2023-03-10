Колыванов заявил, что президент и спортивный директор «Фоджи» приезжали за ним в Москву 3-4 раза

Бывший футболист «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов отреагировал на высказывание Германа Ткаченко о том, что переход Далера Кузяева в европейский клуб может быть знаковым и даст взглянуть зарубежным командам на российских футболистов по-другому.

«Главное, чтобы у Кузяева были предложения из заграницы. В принципе, он не такой молодой и уже достаточно опытный футболист, который поиграл за сборную. Понятно, что Далер хочет себя попробовать в каком-нибудь европейском чемпионате. Главное только, чтобы получилось, если такое желание есть. Пойдет ли там игра или нет, это уже зависит индивидуально от футболиста. Раньше, к примеру, когда я играл, не было таких зарплат, как сейчас. Все стремились уехать играть в Европу, ведь футбольная карьера коротка. Кто-то в 30, а кто-то в 33 года заканчивал. Сейчас люди играют уже дольше, медицина стала другая. А раньше, если крестообразные связки рвались, было непонятно, заиграешь ты еще или нет. Сейчас уже все поменялось. Если возвращаться к разговору, что раньше наши футболисты были интереснее европейским клубам. Когда меня покупали, то тогда не только предложение от «Фоджи» было, но и от других клубов. Тогда в Москву за мной приезжали раза 3-4 президент и спортивный директор, разговаривали с руководством «Динамо». Тогда наших футболистов очень хотели забирать в Европу, видимо, мы нравились как игроки. Сейчас для таких трансферов есть, наверное, специальные люди, агенты футболистов. Но когда клуб реально хочет игрока, тогда может сам президент позвонить или приехать и обговорить все детали», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Колыванов выступал за «Фоджу» с 1991 по 1996 год, провел 114 матчей, отметился 25 голами и одной результативной передачей. За «Болонью» экс-форвард сыграл в 111 матчах, отметившись 35 голами и 13 результативными передачами.