Бывшего защитника сборной Боливии застрелили во время матча в Мексике

Бывшего защитника сборной Боливии Серхио Хауреги застрелили во время товарищеского матча между любительскими командами в Мексике, сообщает Proceso.

Во время игры 38-летний футболист подошел к кромке поля, чтобы попить воды. В это время к Хауреги подбежал неизвестный, выстрелил в него шесть раз и скрылся. Любительский клуб «Атлетико Сан-Луис Рей» выразил соболезнования семье футболиста.

За свою карьеру Хауреги выступал в составе боливийских клубов «Блуминг» и «Сан-Хосе». На его счету 13 матчей за сборную Боливии.