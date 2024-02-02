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2 февраля, 10:41

Бывшего защитника сборной Боливии застрелили во время матча в Мексике

Руслан Минаев
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Серхио Хауреги.
Фото Скриншот видео

Бывшего защитника сборной Боливии Серхио Хауреги застрелили во время товарищеского матча между любительскими командами в Мексике, сообщает Proceso.

Во время игры 38-летний футболист подошел к кромке поля, чтобы попить воды. В это время к Хауреги подбежал неизвестный, выстрелил в него шесть раз и скрылся. Любительский клуб «Атлетико Сан-Луис Рей» выразил соболезнования семье футболиста.

За свою карьеру Хауреги выступал в составе боливийских клубов «Блуминг» и «Сан-Хосе». На его счету 13 матчей за сборную Боливии.

Сборная Боливии по футболу
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