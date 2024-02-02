Видаль прокатился на коне на презентации в родном «Коло-Коло»

Полузащитник «Коло-Коло» Артуро Видаль прокатился на коне на презентации после подписания контракта с чилийским клубом.

На стадион, где проходило мероприятие, хавбек прилетел на вертолете.

С января 36-летний чилиец находился в статусе свободного агента после ухода из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

Видаль является воспитанником «Коло-Коло», также он выступал за «Байер», «Ювентус», «Баварию», «Барселону», «Интер» и «Фламенго».