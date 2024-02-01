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1 февраля, 23:49

Бердыев может заменить Мусаева в «Сабахе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Рамил Адигезалов заявил, что экс-тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев может возглавить азербайджанский «Сабах».

«Сабаху» понравился опыт работы с российским специалистом, несмотря на последние результаты Мусаева. Клубу нравится кандидатура Бердыева, он им интересен. «Сабах» пытается договориться с ним», – цитирует Адигезалова Legalbet.

1 февраля об уходе 71-летнего специалиста объявило махачкалинское «Динамо». Бердыев возглавлял команду с лета прошлого года. «Динамо» ушло на зимний перерыв на первом месте в Мелбет-Первой лиге.

Источник: Legalbet
Футбол
Курбан Бердыев
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