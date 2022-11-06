«Буде-Глимт» победил 5:4 в чемпионате Норвегии. Российский вратарь Хайкин был заменен после первого тайма

В матче 29-го тура чемпионата Норвегии «Буде-Глимт» на своем поле одержал волевую победу над «Викингом» со счетом 5:4.

Российский вратарь Никита Хайкин вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве матча после того, как пропустил 2 гола.

27-летний россиянин покинет норвежский клуб по окончании нынешнего контракта — 31 декабря 2022 года.

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года. За это время россиянин дважды становился чемпионом Норвегии.