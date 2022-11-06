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Сегодня, 21:11

«Буде-Глимт» победил 5:4 в чемпионате Норвегии. Российский вратарь Хайкин был заменен после первого тайма

Иван Шитик
Корреспондент
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В матче 29-го тура чемпионата Норвегии «Буде-Глимт» на своем поле одержал волевую победу над «Викингом» со счетом 5:4.

Российский вратарь Никита Хайкин вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве матча после того, как пропустил 2 гола.

27-летний россиянин покинет норвежский клуб по окончании нынешнего контракта — 31 декабря 2022 года.

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года. За это время россиянин дважды становился чемпионом Норвегии.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
1
0
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