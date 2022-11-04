Хайкин объявил об уходе из «Буде-Глимта» после завершения контракта в конце года

Вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин объявил об уходе из клуба по завершении срока действия контракта 31 декабря этого года.

«Всем привет! Иногда я должен напоминать себе, как же круто было стать частью «Буде-Глимта» и как много мы достигли за эти четыре сезона. Честно, я и не представлял себе, что окажусь в месте, которое изменит мою жизнь навсегда.

После нескольких отказов в 2019-м я был максимально близок к завершению карьеры. Но потом возник вариант с клубом с севера Норвегии. И с тех пор началось мое невероятное приключение!

Мы вместе росли, становились сильнее с каждой тренировкой, с каждым перенесенным из-за непогоды рейсом и с каждым черно-желтым флагом, которые болельщики нашего клуба вывешивают на балконах.

Мы творили историю в Европе. Будь то последний шаг на пути к группе ЛЧ или квалификация Лиги Европы где-то далеко от Буде, фанаты всегда были рядом с зарядами: «Мы "Буде-Глимт", и нам это нравится!»

У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Буде-Глимтом». Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни. В Норвегии я узнал многое о местной культуре и познакомился с потрясающими людьми. И добился огромного успеха, несмотря на все трудности, что были на моем пути. Я всегда буду благодарен Буде за то, кем я стал.

Куда бы ни привела меня судьба, частичка моего сердца всегда будет черно-желтой. Я не прощаюсь, а говорю до свидания! Спасибо! Никита», — написал вратарь на своей странице в соцсети.

Хайкин подписал контракт с «Буде-Глимтом» в марте 2019 года. За это время 27-летний россиянин дважды становился чемпионом Норвегии: в 2020 и 2021 годах.