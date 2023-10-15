Солтмурад Бакаев: «Был удивлен переходу Зелимхана из «Зенита» в клуб из ОАЭ»
Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев заявил, что удивился решению его брата Зелимхана перейти из «Зенита» в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ на правах аренды.
«Я лично удивлен переходом — у него есть моменты с английским, и не знаю, как он там справляется. Может быть, он подтянул, но для меня переход был удивителен. Хотя слежу сейчас за соцсетями команды, он улыбается, общается. Как оценю переход? Он правильно поступил. Я его поддерживаю всегда», — приводит «РБ Спорт» слова Солтмурада Бакаева.
Зелимхан Бакаев перешел в «Аль-Вахду» 19 сентября 2023 года, срок аренды рассчитан до конца июня 2024 года.
27-летний россиянин провел 3 матча за команду из ОАЭ и сделал 1 результативную передачу.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
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