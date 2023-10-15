Бывший тренер «Монако» Клеман возглавил «Рейнджерс»

Экс-тренер «Монако» Филипп Клеман стал главным тренером «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Последним клубом Клемана был «Монако», который он покинул летом этого года. До этого Клеман тренировал «Брюгге», «Генк» и «Васланд-Беверен».

«Рейнджерс» 1 октября объявил об увольнении главного тренера команды Майкла Била. Клуб с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии после 7 туров. «Рейнджерс» отстает от «Селтика», лидирующего в чемпионате, на 7 очков.