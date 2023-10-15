Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:16

Бывший тренер «Монако» Клеман возглавил «Рейнджерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Филипп Клеман.
Фото ФК «Рейнджерс»

Экс-тренер «Монако» Филипп Клеман стал главным тренером «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Последним клубом Клемана был «Монако», который он покинул летом этого года. До этого Клеман тренировал «Брюгге», «Генк» и «Васланд-Беверен».

«Рейнджерс» 1 октября объявил об увольнении главного тренера команды Майкла Била. Клуб с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии после 7 туров. «Рейнджерс» отстает от «Селтика», лидирующего в чемпионате, на 7 очков.

Футбол
ФК Рейнджерс
Филипп Клеман
0
Читайте также
Тим Цзю победил Мендосу решением. Пусть вас не обманывают эти 12 раундов — бой превратился в избиение
Тренер «Торпедо» Ларионов считает преступлением качество клюшек у игроков
Украина признала недостаточность поставляемого Западом объема ПВО
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «На данный момент Кокорин не готов на сто процентов»
Новости
RSS RSS
Все новости