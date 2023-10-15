Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:18

Петржела считает, что Семак может возглавить сборную Чехии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, при каких обстоятельствах Сергей Семак может возглавить сборную Чехии.

«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную. Но пока он русский, это невозможно — российский тренер на сегодня нигде в Европе не сможет работать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Семак возглавил «Зенит» 29 мая 2018 года. Под его руководством петербуржский клуб пять раз становился чемпионом России, четыре раза завоевывал Суперкубок России и один раз выиграл Кубок России.

На данный момент сине-бело-голубые занимают третье место в РПЛ, набрав 20 очков в 11 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-esli-semak-smenit-grazhdanstvo-on-mozhet-vozglavit-sbornuyu-chehii/
Властимил Петржела
Сергей Семак
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Чехии по футболу
4
4
Читайте также
Аделия Петросян выиграла первый этап «Гран-при России» с двумя падениями и ошибкой
Евгений Малкин стал третьим по голам среди россиян в истории НХЛ
На Урале эксгумируют тело погибшей по пути домой 16-летней школьницы
Лавров прокомментировал срыв выступления Зеленского в Румынии словами «всех достал»
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Солтмурад Бакаев: «Был удивлен переходу Зелимхана из «Зенита» в клуб из ОАЭ»
Новости
RSS RSS
Все новости