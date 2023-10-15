Петржела считает, что Семак может возглавить сборную Чехии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, при каких обстоятельствах Сергей Семак может возглавить сборную Чехии.

«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную. Но пока он русский, это невозможно — российский тренер на сегодня нигде в Европе не сможет работать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Семак возглавил «Зенит» 29 мая 2018 года. Под его руководством петербуржский клуб пять раз становился чемпионом России, четыре раза завоевывал Суперкубок России и один раз выиграл Кубок России.

На данный момент сине-бело-голубые занимают третье место в РПЛ, набрав 20 очков в 11 играх.