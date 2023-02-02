Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:47

Большая часть зарплаты Роналду в «Аль-Насре» выплачивается из государственного бюджета Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Большая часть зарплаты нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду выплачивается из государственного бюджета Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.

По данным источника, клуб выплачивает лишь 10 процентов португальцу. Оклад Роналду в «Аль-Насре» составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник в клубе сообщается, что игра Роналду в «Аль-Насре» является историческим моментом для государства.

37-летний игрок провел за «Аль-Наср» два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюбу предлагали «Мидтьюлланну», датчане отказались от форварда
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости