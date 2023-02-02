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Сегодня, 15:00

Руководство «Аль-Насра» считает, что Роналду позитивно влияет на атмосферу в команде

Виктория Кравченко
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

«Аль-Наср» доволен тем, как нападающий Криштиану Роналду адаптировался в новой команде, сообщает The Athletic.

По данным источника, руководство считает, что 37-летний футболист хорошо влияет на атмосферу в клубе и игроков.

37-летний игрок провел за «Аль-Наср» два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что большая часть зарплаты Роналду в «Аль-Насре» выплачивается из государственного бюджета Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
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Большая часть зарплаты Роналду в «Аль-Насре» выплачивается из государственного бюджета Саудовской Аравии
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