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Бернардески: «Я решил перейти в МЛС, хотя у меня были возможности остаться в Италии»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Торонто» Федерико Бернардески поделился впечатлениями от перехода в канадский клуб.

«МЛС — отличный чемпионат для меня. Команда действительно очень хорошая, много игроков высокого уровня как в клубе, так и в лиге.Я решил перейти в МЛС, хотя у меня были возможности остаться в Италии со многими командами, но там, с моей точки зрения, я перестал развиваться, выиграл все, что можно было, включая чемпионат Европы со сборной. МЛС также может показать меня на международном уровне, и это меня очень интересует. Я хочу войти в историю этого клуба», — сказал Бернардески на пресс-конференции.

Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года. Игрок покинул туринский клуб на правах свободного агента 30 июня. Ранее «Торонто» подписал двух других итальянцев: защитника Доменико Кришито и нападающего Лоренцо Инсинье.

В прошедшем сезоне Бернардески сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Федерико Бернардески
ФК Торонто
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