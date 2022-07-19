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Бальбуэна прокомментировал переход в «Коринтианс»

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Защитник Фабиан Бальбуэна прокомментировал переход в «Коринтианс».

«Всегда общался со многими друзьями с «Коринтианс» и всегда чувствовал привязанность болельщиков. Я всегда буду благодарен за это.

С тех пор как я ушел из «Коринтианс» четыре года назад, люди не переставали поддерживать со мной связь. Эта огромная привязанность. Не знаю, заслуживаю ли я ее, но я очень благодарен. Когда бы я ни был здесь, на поле и за его пределами, сделаю все возможное, чтобы помочь команде", — приводит слова игрока ESPN.

30-летний парагваец заключил с бразильской командой соглашение на год.

10 июля «Динамо» объявило о том, что Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23.

Бальбуэна перешел вмосковский клуб в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/10655569/humilde-balbuena-refuta-alcunha-de-idolo-no-corinthians-e-agradece-torcida
ФК Коринтианс
Фабиан Бальбуэна
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