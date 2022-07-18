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«Шахтер» потребует от ФИФА 50 миллионов евро за разрешение игрокам приостанавливать контракты с клубами

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«Шахтер» потребует от ФИФА 50 миллионов евро за разрешение игрокам приостанавливать контракты, футбольный клуб из Донецка будет обращаться в CAS.

«Мы почти договорились по контрактам и все согласовали, но когда ФИФА приняла это решение, то «Фулхэм» прислал нам электронное письмо, в котором говорилось, что из-за решения ФИФА отзывает свои документы, условия и возьмет этого игрока (Манора Соломона) бесплатно. Мы совершенно ничего не можем сделать, чтобы остановить это. Он подписал с ними контракт и является игроком «Фулхэма», — цитирует РИА Новости генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина со ссылкой на The Athletic.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23. Аналогичная мера предусматривается и по отношению к украинским клубам.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220718/shakhter-1803222464.html
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