«Шахтер» потребует от ФИФА 50 миллионов евро за разрешение игрокам приостанавливать контракты с клубами

«Шахтер» потребует от ФИФА 50 миллионов евро за разрешение игрокам приостанавливать контракты, футбольный клуб из Донецка будет обращаться в CAS.

«Мы почти договорились по контрактам и все согласовали, но когда ФИФА приняла это решение, то «Фулхэм» прислал нам электронное письмо, в котором говорилось, что из-за решения ФИФА отзывает свои документы, условия и возьмет этого игрока (Манора Соломона) бесплатно. Мы совершенно ничего не можем сделать, чтобы остановить это. Он подписал с ними контракт и является игроком «Фулхэма», — цитирует РИА Новости генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина со ссылкой на The Athletic.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23. Аналогичная мера предусматривается и по отношению к украинским клубам.