Хайкин стал трехкратным чемпионом Норвегии с «Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» дома победил «Олесунн» в матче 28-го тура чемпионата Норвегии — 1:0.

Команда, в которой играет российский вратарь Никита Хайкин, набрала 67 очков и за два тура до конца сезона стала победителем Элитсерии. У ближайшего преследователя, «Бранна», 58 баллов.

Для «Буде-Глимт» и 28-летнего россиянина это третье чемпионство в лиге. Ранее команда выигрывала турнира в 2020 и 2021 годах.

Хайкин провел 27 матчей в этом сезоне чемпионата Норвегии, из которых 8 сыграл на ноль.