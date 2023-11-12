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Сегодня, 22:00

Хайкин стал трехкратным чемпионом Норвегии с «Буде-Глимт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Буде-Глимт» дома победил «Олесунн» в матче 28-го тура чемпионата Норвегии — 1:0.

Команда, в которой играет российский вратарь Никита Хайкин, набрала 67 очков и за два тура до конца сезона стала победителем Элитсерии. У ближайшего преследователя, «Бранна», 58 баллов.

Для «Буде-Глимт» и 28-летнего россиянина это третье чемпионство в лиге. Ранее команда выигрывала турнира в 2020 и 2021 годах.

Хайкин провел 27 матчей в этом сезоне чемпионата Норвегии, из которых 8 сыграл на ноль.

Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
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