«Бенфика» отклонила предложение «Вест Хэма» по нападающему Нуньесу

«Бенфика» отклонила предложение «Вест Хэма» по трансферу нападающего Дарвина Нуньеса.

Как сообщает Sky Sport, «молотки» рассматривают возможность улучшения предложения.

Контракт 22-летнегео футболиста с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Нуньес сыграл за португальский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал две результативные передачи.