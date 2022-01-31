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Сегодня, 14:34

«Бенфика» отклонила предложение «Вест Хэма» по нападающему Нуньесу

Анна Горшкова
Корреспондент

«Бенфика» отклонила предложение «Вест Хэма» по трансферу нападающего Дарвина Нуньеса.

Как сообщает Sky Sport, «молотки» рассматривают возможность улучшения предложения.

Контракт 22-летнегео футболиста с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Нуньес сыграл за португальский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11065/12476234/transfer-centre-live-no-new-pogba-contract-offer-since-last-summer?postid=3291956#liveblog-body

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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