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«Забили немного странный гол, помог рикошет. Но все по делу». Черчесов о первой победе в «Ференцвароше»

Тренер «Ференцвароша» Черчесов прокомментировал свою первую победу в новом клубе
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

В воскресенье «Ференцварош» переиграл в гостях «Уйпешт» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Венгрии. Этот успех стал для команды первым при новом главном тренере Станиславе Черчесове, который возглавил ее 20 декабря прошлого года. В дебютной встрече россиянина клуб из Будапешта 27 января уступил «Академии Пушкаша» (0:1).

— Считаю, что победили заслуженно, — сказал Черчесов. — Мы создали много моментов, попадали в штангу и перекладину. Уже в первом тайме счет мог бы стать крупным. Но в итоге забили немного странный гол после перерыва — помог рикошет.

— Во втором тайме соперник создал нам чуть больше проблем, но в любом случае их снял наш голкипер, — продолжил Черчесов. — Это было дерби, полный стадион. В такой атмосфере всегда приятно играть, а победить сложно, сколько очков ни разделяли команды.

— Теперь готовимся к первой для меня в «Ференцвароше» домашней встрече (6 февраля с «Пакшем». — Прим. Г.К.). Пока у нас отсутствует сразу шесть футболистов — из-за Кубка Африки, дисквалификаций и ковида. Но это же лучше, чем десять, как было в начале января. (Смеется.) Так что двигаемся вперед.

Венгрия: Высшая лига. 18-й тур
30 янв, 00:00. Szusza Ferenc (Будапешт)
Уйпешт
0:1
Ференцварош

«Ференцварош» набрал 38 очков и вернулся на первое место в таблице. На втором месте идет «Академия Пушкаша» — 37. «Уйпешт» с 17-ю находится на десятой строчке.

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ТБ 2.5

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Станислав Черчесов
Футбол
ФК Уйпешт
ФК Ференцварош
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