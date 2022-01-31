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Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Уйпештом»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Венгрии против «Уйпешта» (1:0).

«Победа всегда важна, особенно когда дело доходит до дерби. Мы хотели победить в воскресенье и показать хорошую игру. Мы создаем хорошие моменты, но если не будем их реализовывать, то усложним себе ситуацию. Я не могу комментировать игру соперника, потому что я сосредоточен только на своей собственной команде. На этот раз я увидел игру, которую мы обсуждали заранее. Мы не увидели полностью сбалансированных 90 минут, но основные идеи вернулись, чему я был рад», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Команда забила первый гол в официальном матче под руководством Станислава Черчесова.

После этого матча «Ференцварош» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице, «Уйпешт» с 17 очками — на десятой строчке.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Станислав Черчесов
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