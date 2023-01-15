Черевченко сообщил, что продолжит карьеру в «Истиклоле»

Тренер Игорь Черевченко сообщил, что 16 января подпишет контракт с таджикским «Истиклолом».

«Я пока в Москве, завтра вылетаю для подписания контракта. Срок контракта — год», — приводит ТАСС слова специалиста.

Последним местом работы 48-летнего тренера были «Химки», которые он возглавлял с 2020 по 2022 год. Также Черевченко занимал должность главного тренера в «Локомотиве», ставшем под его руководством обладателем Кубка России, «Балтике» и тульском «Арсенале».