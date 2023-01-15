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Сегодня, 21:44

Черевченко сообщил, что продолжит карьеру в «Истиклоле»

Алина Савинова
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Тренер Игорь Черевченко сообщил, что 16 января подпишет контракт с таджикским «Истиклолом».

«Я пока в Москве, завтра вылетаю для подписания контракта. Срок контракта — год», — приводит ТАСС слова специалиста.

Последним местом работы 48-летнего тренера были «Химки», которые он возглавлял с 2020 по 2022 год. Также Черевченко занимал должность главного тренера в «Локомотиве», ставшем под его руководством обладателем Кубка России, «Балтике» и тульском «Арсенале».

Источник: https://tass.ru/sport/16804583

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
Игорь Черевченко
Футбол
ФК Истиклол
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