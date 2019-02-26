Антониос Никополидис: "Переход Лодыгина в "Олимпиакос" поможет ему перезапустить карьеру"

Бывший вратарь сборной Греции Антониос Никополидис считает, что переход голкипера Юрия Лодыгина из "Зенита" в "Олимпиакос" на правах аренды поможет ему перезапустить карьеру. Он отметил, что у россиянина появился отличный шанс проявить себя.

– Верю, что переход Лодыгина в "Олимпиакос" поможет ему перезапустить карьеру, – приводят "Известия" слова Никополидиса. – Он перешел в большую команду, и это отличный шанс проявить себя. Не знаю, как может сложиться его дальнейшее будущее в греческом чемпионате и выкупит ли его "Олимпиакос", но у него достаточно времени, чтобы показать свой уровень.

28-летний вратарь будет выступать за греческий клуб до конца сезона-2018/19. Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 года. В составе петербургского клуба он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок (дважды) страны.