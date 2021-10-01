Андрей Тихонов может стать главным тренером «Актобе»
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов может занять аналогичную должность в «Актобе», сообщает Metaratings.
По информации источника, «Астана» не планирует продлевать контракт с 50-летним российским специалистом даже в том случае, если команда завоюет чемпионский титул. Сообщается, что руководство «Актобе» интересуется Тихоновым и игровым стилем, который предпочитает тренер.
Андрей Тихонов возглавляет «Астану» с октября 2020 года. Команда лидирует в чемпионате Казахстана с 50 очками в 22 турах, отрыв от идущего на второй строчке «Тобола» составляет 1 очко. «Актобе» занимает восьмое место с 27 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://meta-ratings.kz/news/andrey-tikhonov-mozhet-vozglavit-aktobe-1072433/
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