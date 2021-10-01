Гол Педро Роши помог «Атлетику Паранаэнесе» выйти в финал Южноамериканского кубка
05:27
«Атлетику Паранаэнесе» обыграл «Пеньяроль» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Южноамериканского кубка. Бразильская команда одержала победу и в первой встрече.
На 81-й минуте встречи голом отметился нападающий Педро Роша, арендованный у «Спартака».
В финале «Атлетику Паранаэнсе» встретится с другой бразильской командой — «Брагантину».
Южноамериканский кубок
1/2 финала
Ответный матч
«Атлетику Паранаэнесе» (Бразилия) — «Пеньяроль» (Уругвай) — 2:0 (1:0)
Голы: Никау, 24 (1:0). Педро Роша, 81 (2:0).
Нереализованный пенальти: Сеппелини (П), 34.
Первый матч — 2:1.
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