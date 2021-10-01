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Гол Педро Роши помог «Атлетику Паранаэнесе» выйти в финал Южноамериканского кубка

05:27
1 октября. «Атлетику Паранаэнесе» — «Пеньяроль» — 2:0. Фото Twitter
1 октября. «Атлетику Паранаэнесе» — «Пеньяроль» — 2:0. Фото Twitter
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«Атлетику Паранаэнесе» обыграл «Пеньяроль» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Южноамериканского кубка. Бразильская команда одержала победу и в первой встрече.

На 81-й минуте встречи голом отметился нападающий Педро Роша, арендованный у «Спартака».

В финале «Атлетику Паранаэнсе» встретится с другой бразильской командой — «Брагантину».

Южноамериканский кубок

1/2 финала

Ответный матч

«Атлетику Паранаэнесе» (Бразилия) — «Пеньяроль» (Уругвай) — 2:0 (1:0)

Голы: Никау, 24 (1:0). Педро Роша, 81 (2:0).

Нереализованный пенальти: Сеппелини (П), 34.

Первый матч — 2:1.

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Евгений Козинов все материалы автора

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