Андрей Шевченко не будет тренировать «Кайрат»

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о кандидатурах на пост главного тренера алматинского клуба.

— У нас был интерес к Реброву, а к Черевченко и Вернидубу — нет. С Ребровым мы давно на контакте. Он очень образованный тренер с хорошим опытом. Я даже удивился его уходу из «Ференцвароша». Сказал, что хочет отдохнуть.

— А с вашим другом Андреем Шевченко не разговаривали?

— Нет (улыбается), у него другие планы. После сборной он хочет возглавить какой-нибудь клуб и там поработать, — сказал Боранбаев в подкасте YouTube-канала BorodAbata.

45-летний Шевченко работал со сборной Украины с 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2020.