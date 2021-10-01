Андрей Шевченко не будет тренировать «Кайрат»
Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о кандидатурах на пост главного тренера алматинского клуба.
— У нас был интерес к Реброву, а к Черевченко и Вернидубу — нет. С Ребровым мы давно на контакте. Он очень образованный тренер с хорошим опытом. Я даже удивился его уходу из «Ференцвароша». Сказал, что хочет отдохнуть.
— А с вашим другом Андреем Шевченко не разговаривали?
— Нет (улыбается), у него другие планы. После сборной он хочет возглавить какой-нибудь клуб и там поработать, — сказал Боранбаев в подкасте YouTube-канала BorodAbata.
45-летний Шевченко работал со сборной Украины с 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2020.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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