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Сегодня, 20:27

Лунев: «В Германии к футболистам относятся лояльнее, чем в России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев сравнил отношение к футболистам в Германии и России.

«В принципе, везде давление одинаковое, но мне показалось, что немцы к футболистам относятся лояльнее. В Азербайджане и России болельщики более требовательные — возможно, это советский менталитет. Когда ты играешь и побеждаешь, тебя носят на руках, как только допускаешь одну-две ошибки, тебя сразу скидывают с Олимпа и быстро смешивают сами знаете с чем. В России это было и есть, но по рассказам одноклубников, в Азербайджане нечто похожее присутствует тоже. Надеюсь, не столкнусь с этим», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

Лунев перешел в «Байер» в июле 2021 года. Соглашение голкипера с немецким клубом завершилось 30 июня 2023 года, после чего он заключил контракт с «Карабахом».

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
ФК Карабах
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