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Сегодня, 20:22

Радимов: «С одним футболистом на Кипре можно не до 8 января затусить, а на полтора года»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов назвал футболиста, с которым можно уйти в загул до 8 января.

«Тут даже нечего обсуждать... Человек сейчас на Кипре играет (намек на Александра Кокорина)! Тут не только до восьмого числа можно затусить, а на полтора года в загул уйти», — приводит слова Радимова RT.

32-летний Кокорин выступает за «Арис» с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Анна Егорова и&nbsp;Юлия Ефимова, Алина Загитова, Александр Кокорин. Воздушный поцелуй пловчих-красавиц, Загитова в пижаме, Кокорин в тапочках: российские спортсмены встретили Новый год

Источник: RT
Александр Кокорин
Владислав Радимов
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