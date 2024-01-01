Радимов: «С одним футболистом на Кипре можно не до 8 января затусить, а на полтора года»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов назвал футболиста, с которым можно уйти в загул до 8 января.

«Тут даже нечего обсуждать... Человек сейчас на Кипре играет (намек на Александра Кокорина)! Тут не только до восьмого числа можно затусить, а на полтора года в загул уйти», — приводит слова Радимова RT.

32-летний Кокорин выступает за «Арис» с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.