Андрей Канчельскис: «В Узбекистане если выйдешь на улицу без маски, оштрафуют на месячную зарплату»

Известный в прошлом полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, сейчас тренирующий узбекский «Навбахор», рассказал, как в стране борются с пандемией коронавируса.

— Карантин ввели уже две недели назад. Если появишься на улице без маски, оштрафуют на месячную зарплату. После девяти вечера — комендантский час. Машины не выпускают из города, народу на улицах мало.

— Есть ясность, когда возобновят местный чемпионат?

— Недавно обсуждали ситуацию по видео с главным тренером «Бунедкора» и сборной Узбекистана Вадимом Абрамовым, наставником АГМК Мирджалолом Касымовым, Шотой Арвеладзе, который возглавляет «Пахтакор», и федерацией. Пока никто ничего не знает. Нам рекомендовали сидеть спокойно и ждать новостей.

Канчельский возглавляет «Навбахор» с 2019 года. (Евгений Белоусов)

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