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«Андерлехт» завтра возобновит тренировки

08:33
&quot;Андерлехт&quot; возобновит тренировки. Фото time24.news.
&quot;Андерлехт&quot; возобновит тренировки. Фото time24.news.
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«Андерлехт» 13 апреля вернется к тренировкам после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Ранее такое же решение принял другой бельгийский клуб «Генк».

— В понедельник игроков приглашают на базу для регулярных тренировок с соблюдением правил гигиены и безопасности, — сказал капитан команды Венсан Компани, которого цитирует Tuttomercatoweb. — Все полностью добровольно.

— Футболисты, которые не чувствуют себя в безопасности, могут оставаться дома, — добавил пресс-секретарь клуба Давид Стеген, которого цитирует RTFB. — Все игроки, которые придут на тренировки, должны будут соблюдать социальную дистанцию, как и тренеры. Основной упор будет сделан на физподготовку. С мячами будут работать вратари.

Ранее сообщалось, что в Бельгии отменят оставшиеся матчи сезона. В УЕФА заявили, что страны, где сезон не будет доигран, могут не получить путевки в еврокубки. Планируется, что окончательное решение о судьбе сезона в Бельгии будет принято 24 апреля.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 780 657 человек. Зафиксировано 108 837 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 448 человек.

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