Шпилевский: «Если Кокорин примет решение не переходить в «Арис», то трудно будет найти ему замену»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, как продвигается процесс выкупа российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Пока ничего не знаю. Я хочу — это одно. Но здесь много разных нюансов. Надо договориться и с Сашей, и с «Фиорентиной». Рассматриваем кого-то на место Кокорина? Мы должны быть ко всему готовы. Если Саша примет решение не переходить к нам, то трудно будет найти соответствующую ему замену, но мы должны будем это сделать. Пока мне на эту позицию интересен только Саша. Я знаю его качества, как его принимает команда, на что он способен», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 32-летний Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Россиянин провел 20 матчей в чемпионате Кипра, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Он был признан лучшим футболистом сезона в лиге.