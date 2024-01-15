Мостовой: «Бакаев мог стать преемником Промеса, но резко сбавил»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем «Аль-Вахда» Зелимхане Бакаеве.

«Не слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Зелимхан — талантливый парень, но в какой-то момент он резко сбавил. Может, где-то психологически не справился. Слишком сильно поверил в себя и перестал выкладываться на 100%. Он мог стать преемником Промеса в «Спартаке». Начинал Бакаев очень многообещающе. Но сейчас он тоже занимается хорошим делом — зарабатывает деньги. Нельзя сказать, что Бакаев остался ни с чем», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Зелимхан Бакаев перешел в клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» 19 сентября 2023 года, срок аренды рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.