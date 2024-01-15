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Сегодня, 15:54

Мостовой: «Бакаев мог стать преемником Промеса, но резко сбавил»

Мостовой высказался о Бакаеве
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем «Аль-Вахда» Зелимхане Бакаеве.

«Не слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Зелимхан — талантливый парень, но в какой-то момент он резко сбавил. Может, где-то психологически не справился. Слишком сильно поверил в себя и перестал выкладываться на 100%. Он мог стать преемником Промеса в «Спартаке». Начинал Бакаев очень многообещающе. Но сейчас он тоже занимается хорошим делом — зарабатывает деньги. Нельзя сказать, что Бакаев остался ни с чем», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Зелимхан Бакаев перешел в клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» 19 сентября 2023 года, срок аренды рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-bakaev-mog-stat-preemnikom-promesa-no-rezko-sbavil/
Александр Мостовой
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Аль-Вахда
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