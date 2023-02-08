Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:10

Александр Кержаков стал главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кипрский клуб «Кармиотисса» объявил о назначении россиянина Александра Кержакова главным тренером.

Пресс-служба команды представила специалиста в соцсетях видеороликом, в котором показываются достижения Кержакова в статусе футболиста. В конце видео сам россиянин говорит на английском языке: «Всем привет, я готов, давайте сделаем это!»

6 февраля «СЭ» сообщал, что Кержаков близок к тому, чтобы возглавить «Кармиотиссу». В тот же день президент клуба Дмитрий Пунин подтвердил, что 40-летний россиянин будет главным тренером его команды.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
2
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен стал спортивным директором Футбольной ассоциации Бельгии

Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой» на 1,5 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости