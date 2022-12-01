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Сегодня, 12:32

Александр Кержаков может возглавить клуб из Азербайджана

Константин Белов
Корреспондент
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Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Александр Кержаков может стать главным тренером азербайджанского клуба «Сабаил».

40-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял «Нижний Новгород». Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/22.

«Сабаил» после 15 туров в чемпионате Азербайджана занимает восьмое место с 10 очками.

Ранее Кержаков также работал старшим тренером юношеской сборной России (2018-2020) и был наставником «Томи» (2020-2021).

Александр Кержаков
Футбол
ФК Нижний Новгород
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