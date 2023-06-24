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Сегодня, 11:15

«Аль-Хиляль» готов предложить Бернарду Силве 46,8 миллиона евро в год и бонусы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

По данным источника, «Аль-Хиляль» готов предложить футболисту контракт с зарплатой 40 миллионов фунтов (46,8 миллиона евро) в год без учета бонусов. «Сити» хочет продлить контракт с 28-летним игроком. Сам Силва еще не принял решения о своем будущем.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются «ПСЖ» и «Барселона».

В сезоне-2022/23 Силва провел 54 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Бернарду Силва
ФК Аль-Хиляль
ФК Манчестер Сити
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