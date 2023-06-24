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Сегодня, 08:06

«Аль-Хиляль» хочет назначить Фонсеку главным тренером

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аль-Хиляль» хочет назначить Паулу Фонсеку главным тренером, сообщает журналист Санти Ауна.

По данным источника, руководству саудовского клуба нравится стиль игры 50-летнего португальца, и они видят в нем человека, который способен принести им титулы. Фонсека уже получил щедрое предложение, параллельно «Аль-Хиляль» готовится вести переговоры с «Лиллем».

20 июня президент «Лилля» Оливье Летанг заявил, что Фонсека не покинет пост главного тренера клуба этим летом.

Французским клубом специалист руководит с 2022 года. Команда в сезоне-2022/23 чемпионата Франции заняла пятое место, набрав 67 очков.

Источник: Санти Ауна
ФК Аль-Хиляль
ФК Лилль
Паулу Фонсека
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