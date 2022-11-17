Агузаров заявил, что Черчесов мог возглавить азиатскую сборную после расторжения контракта с РФС

Юрист Станислава Черчесова Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал, почему специалист возглавил «Ференцварош».

— Почему после сборной Черчесов возглавил именно «Ференцварош»? Какие еще были варианты?

— На следующий день после расторжения контракта с РФС поступил звонок от представителей одной из азиатских сборных, но Черечесов сказал, что ему необходимо хотя бы месяц отдохнуть и переварить произошедшее. Немного неэтично с моей стороны будет сейчас перечислять клубы и сборные, которые выходили напрямую либо через посредников, но их было достаточно до момента выбора в пользу «Ференцвароша». Черчесов всегда подходит скрупулезно к принятию любого решения. Подписывая контракт с «Ференцварошем», он был уверен, что все делает правильно.

— Комфортно ли Черчесову в Венгрии?

— Однозначно. С первых дней у него сложились очень теплые и доверительные отношения с руководством клуба, с президентом. В момент его прихода в составе были представители 16 разных национальностей! Черчесов достаточно быстро смог сплотить их высшей целью — и в первый же год выиграл чемпионат и Кубок, который «Ференцварош» до этого не мог завоевать на протяжении пяти лет. В этом сезоне он уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, остановился в шаге от Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места из сложнейшей группы, что также не удавалось десятилетиями.