Агузаров рассказал о совместном рыбном хозяйстве с Черчесовым

Юрист Станислава Черчесова Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал о совместном бизнесе с бывшим главным тренером сборной России.

— Было много слухов, что у вас с Черчесовым общий бизнес.

— «Арлан Фиш» — это рыбное хозяйство, которое изначально создавалось мной и моим близким другом музыкантом Артемом Качером. Именно поэтому такое название — «Арлан». В какой-то момент потребовались дополнительные инвестиции, и я предложил Черчесову купить долю в бизнесе. Он изучил вопрос и принял положительное решение. Благодаря ему и его вложениям мы расширили хозяйство, смогли вывести его на новый уровень. На сегодняшний день «Арлан Фиш» является одним из самых крупных хозяйств на Северном Кавказе, где работает около ста человек. Данное хозяйство производит качественный продукт, оснащает множество людей рабочими местами. Разве это не благо?