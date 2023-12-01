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Давид Сильва признан лучшим приобретением в истории «Манчестер Сити» по версии FourFourTwo

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Трансфер чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании Давида Сильвы признан лучшим в истории «Манчестер Сити» по версии FourFourTwo.

37-летний полузащитник выступал за «горожан» с 2010 по 2020 год, за это время провел 309 игр в чемпионате Англии, забил 60 голов. Вместе с клубом стал четырехкратным чемпионом премьер-лиги, двукратным обладателем Кубка Англии.

На втором месте в рейтинге переход Колина Белла из «Берри» в 1964 году, на третьей строчке — приобретение Серхио Агуэро в 2011 году.

Трансфер Эрлина Холанна замкнул десятку лучших по версии FourFourTwo.

Давид Сильва
Серхио Агуэро
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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